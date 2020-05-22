Оренбург, , 15:23 — REGNUM В Оренбургской области подготовлен законопроект, который предусматривает расширение возможности использования материнского капитала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Инициатором выступила фракция ЛДПР. Депутаты предлагают разрешить приобретать за счет маткапитала автомобили российского производства.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Татьяна Казармщикова отметила, что подобная практика уже реализуется в ряде регионов Рорссии, в частности, Новосибирской, Курганской, Калининградской, Ульяновской, Орловской, Тульской, Ростовской, Ленинградской областях, а также в Камчатском и Пермском краях, Якутии.