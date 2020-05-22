Москва, , 15:23 — REGNUM Первое заседание Московской городской думы в режиме онлайн состоится 27 мая. Об этом журналистам рассказал председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

Ранее Шапошников сообщил, что мероприятие будет проходить при помощи программы ВКС «Майнд». Пробное заседание уже было проведено.

«Как минимум 13 субъектов РФ приняли решение о проведении дистанционных заседаний. Если говорить о Центральном федеральном округе, то я могу назвать Московскую областную думу, Костромскую областную думу, Законодательное собрание Владимирской области, Тульскую областную думу. Госсовет Татарстана так же, как и мы, планирует провести ближайшее заседание дистанционно. В Пермском крае прошло уже два дистанционных заседания», — добавил председатель Мосгордумы.

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