Джакарта, , 15:19 — REGNUM Благодаря сотрудничеству между посольством Индонезии в Каире, правительством Египта и авиакомпанией Air Cairo, 129 граждан Индонезии вернулись на родину, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД Индонезии подтвердили, что среди вернувшихся из Египта индонезийских граждан были ученики школы Аль-Иршад Пурвокерто, которые завершили программу обучения арабскому языку, а также проповедники и туристы.

Самолет вылетел из Каира 21 мая 2020 года в 07:30 по местному времени и прибыл в Джакарту 22 мая 2020 года в 03:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в месяц Рамадан в мае 2020 года посольство Индонезии в Коломбо оказало содействие в репатриации 893 индонезийских граждан из Шри-Ланки и с Мальдивских островов.

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