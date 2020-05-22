Киев, , 15:21 — REGNUM На украинского производителя вышитых рубах Etnodim обрушился шквал негативных отзывов из-за фотографии президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 22 мая корреспондент.

На странице компании в социальной сети Facebook было опубликовано поздравление с т.н. «Днём вышиванки», к которому была прикреплена фотография Зеленского с супругой, нарядившихся в одежду от компании Etnodim.

Сообщение собрало более 4 тыс. комментариев, большинство из которых полны ненависти к Зеленскому и компании Etnodim.

«Владимир Александрович, прошу, зайдите на страницу «Этнодома», просто почитайте за кого вас принимают и что желают те, кому вы подыгрываете последний год… они ни дня не скрывали ненависти к вам и тем, кто поддержал Вас год назад, но вы тихо играете в нейтральность и демократию, пока они точат …», — прокомментировал ситуацию журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров.

Генеральный продюсер телеканала Zik Наташа Влащенко отметила, что компанию начали травить сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Хотя бы поэтому рогулей надо было отстранять от власти, что хейт на ровном месте — это для них норма жизни. Такие напалмом выжигают всё вокруг себя, а ребёнка, которого вместе с водой выплеснут, с радостью затопчут шароварами, которые купили не в «Этнодоме», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский и его супруга разослали крестьянские рубахи лидерам многих стран мира.

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