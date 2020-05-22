Киев, 22 мая 2020, 15:21 — REGNUM На украинского производителя вышитых рубах Etnodim обрушился шквал негативных отзывов из-за фотографии президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 22 мая корреспондент.
На странице компании в социальной сети Facebook было опубликовано поздравление с т.н. «Днём вышиванки», к которому была прикреплена фотография Зеленского с супругой, нарядившихся в одежду от компании Etnodim.
Сообщение собрало более 4 тыс. комментариев, большинство из которых полны ненависти к Зеленскому и компании Etnodim.
Генеральный продюсер телеканала Zik Наташа Влащенко отметила, что компанию начали травить сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский и его супруга разослали крестьянские рубахи лидерам многих стран мира.
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