Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве пройдёт первое в истории заседание Законодательного собрания столицы в режиме онлайн. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его словам, пробное тестирование заседания уже прошло. А перед этим аналогичные имитации заседания с голосованием и выступлением были проведены с каждым из депутатских объединений столичной думы.

«С момента переезда в новый комплекс зданий Общественно-парламентского центра в 2015 году все заседания Мосгордумы проводятся с использованием Системы управления информации МГД (СУИ). В эту систему входят несколько подсистем, в том числе «Многозальный информационно-технологический комплекс» — МИТК. Вполне естественным решением стал удаленный доступ к рабочему месту депутата в зале заседаний. Осталось решить проблему видео и аудиосвязи», — рассказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы отметил, что специальное программное обеспечение для этого не нужно было изобретать — уже существовало множество готовых предложений. Изучив их, выбор пал на ВКС «Майнд», который является российским продуктом, включённым в реестр отечественных программ. Именно при помощи этой платформы планируется проводить заседания Мосгордумы в удалённом режиме, сообщил Шапошников.

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