Москва, , 15:07 — REGNUM Российский МИД получил от США официальную ноту с уведомлением о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщил 22 мая замглавы МИД Сергей Рябков в ходе онлайн-дискуссии об отношениях РФ и США, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Он уточнил, что ноту направило посольство США. В ней заявлено, что правительство США решило приступить к процедуре выхода из Договора по открытому небу.

Рябков отметил, что США выдвинули условия о сохранении их участия в Договоре, однако для России они абсолютно неприемлемы. Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но не на условиях американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия продолжит следовать положениям Договора по открытому небу и останется участником этого соглашения.

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