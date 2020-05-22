Москва, , 14:50 — REGNUM Страны НАТО за последние пять лет в два раза усилили военную активность в северных широтах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

«По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах», — цитирует Корчунова РИА Новости.

При этом, по его словам, к участию в мероприятиях Североатлантического альянса все чаще привлекаются неарктические страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника госсекретаря США Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного потенциала как в Арктике, так и на Востоке является вызовом для Соединенных Штатов. Речь в частности идет об Украине, Грузии и Крыме.

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