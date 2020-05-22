Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в целом в стране стабилизируется, однако пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 99 825 человек, скончались — 3249.

Читайте также: Совещание Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке — все новости