Сеул, 22 мая 2020, 14:55 — REGNUM С момента посещения завода по производству удобрений в начале мая лидер КНДР по-прежнему находится в Вонсане, сообщает JoongAng Illbo.
По данным издания, Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение трех недель.
«Глава КНДР с 11 апреля покинул Пхеньян и находится в Вонсане» — отмечается в сообщении.
По данным источников газеты на Севере, руководитель Северной Кореи продолжает вести непубличную деятельность — посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия.
Ранее в ходе пресс-конференции представитель министерства объединения Южной Кореи сообщил, что власти страны следят за информацией о местонахождении лидера КНДР.
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