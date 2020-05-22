Сеул, , 14:55 — REGNUM С момента посещения завода по производству удобрений в начале мая лидер КНДР по-прежнему находится в Вонсане, сообщает JoongAng Illbo.

По данным издания, Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение трех недель.

«Глава КНДР с 11 апреля покинул Пхеньян и находится в Вонсане» — отмечается в сообщении.

По данным источников газеты на Севере, руководитель Северной Кореи продолжает вести непубличную деятельность — посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия.

Ранее в ходе пресс-конференции представитель министерства объединения Южной Кореи сообщил, что власти страны следят за информацией о местонахождении лидера КНДР.

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