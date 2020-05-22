Киев, , 14:40 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти проект распоряжения правительства о внесении изменений в план мероприятий проекта «Стена» на границе с Россией.

Об этом стало известно после ответа службы на запрос СМИ, обнародованного 21 мая.

Отмечается, что пограничная служба предлагает перенести завершение строительства «Стены» на границе с Российской Федерацией в 2025 году.

Необходимость продления сроков выполнения пограничники объясняют сокращением финансирования, ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Украинский бизнесмен Евгений Черняк, реагируя на информацию в своем Facebook, обнародовал фотографии «стены» — забора из проволочной сетки, который подпирается деревянными палками.

«Если вдруг кому-то не хватает реформ в Украине, просто напоминаю, ведётся строительство стены на границе с Россией. На это сооружение из проволоки и палок заложено в бюджете 2020 года более 400 млн гривен, а с 2015 года уже потрачено 1,7 млрд гривен», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что проект «Стена» инициировал в 2014 году на тот момент премьер Украины Арсений Яценюк. Строительство должно было завершиться в 2018 году и стоить госбюджету порядка 4 млрд гривен. Предполагалось, что это будут укрепленные сооружения, способные выдержать прямую военную атаку.