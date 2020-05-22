Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили уходит со своего поста и будет назначена послом в Австрию. Об этом 22 мая заявил журналистам глава грузинского МИД Давид Залкалиани, сообщает Sova.news.

«У нас будет новый посол в Вене, в международных организациях, базирующихся в Вене. Думаю, опыт госпожи Кетеван в этом контексте будет чрезвычайно важен. У нее всегда было соприкосновение с такими темами», — сказал Залкалиани.

Он также отметил, что для ведомства будет важен опыт работы Цихелашвили с ОБСЕ, штаб-квартира которой находится в Вене.

В пресс-службе министерства по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии прокомментировали заявление главы МИД и сообщили, что Цихелашвили продолжит выполнять обязанности министра до 15 июня.