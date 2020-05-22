22 мая 2020 | Время чтения 5 мин

«Тузик сдох… Никакого монобольшинства нет. Потому что ни один закон, который был нужен для страны, на этой неделе голосами монобольшинства не был принят»

Марьян Сидорив, , 14:37 — REGNUM Обычно, когда готовится пресс-конференция политически значимого лица, то накануне собирается его «команда», прикидывает диапазон ожидаемых вопросов (если, чего там греха таить, не формирует их) и определяет содержание ответов. И это правильно…

Зеленский под наблюдением Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но тогда многочасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, которую он провел 20 мая в киевском Мариинском парке, заставляет задаться вопросом об уровне президентской «команды» — профессиональном, интеллектуальном и просто общеобразовательном. А значит и уровне президента. Короче: какая нелёгкая подсказала президенту формат ответов на некоторые из вопросов. В том числе и вопросов государственно-определяющего характера, конституционных.

Инна Сотникова, корреспондент канала «1+1» засыпала Зеленского рядом вопросов, что тоже не совсем профессионально при организации «вопросно-ответного марафона» такого уровня. В их числе был один актуальный, рациональный и, главное, совершенно ожидаемый. Хотя бы потому, что в этот день, год назад, новоизбранный президент Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную Раду VIII созыва.

Пресс-конференция Президента Украины. 20 мая 2020 President.gov.ua

Итак, вопрос Сотниковой: «Год назад вы распустили предыдущий парламент, не планируете ли распускать теперешний?».

Из этого спича два вывода: во-первых, Зеленский уверен, что «проталкиваемые» им законопроекты есть «важные для страны». Хотя многие специалисты вполне обоснованно считают их «катастрофическими». И во-вторых, президент уверен, что имеет право в любой момент распустить парламент, «как только они не будут голосовать».

Да, президент имеет право распустить Раду, если имеет для этого основания. А их, согласно 90-й статье Конституции, всего-то только три. А именно, если:

1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции;

2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;

3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

И никакие роспуски парламента по причинам «не хотят голосовать» Основной закон страны не предусматривает. Да и вообще, следует вспомнить, что Украина считается «парламентско-президентской республикой, а не наоборот.

Верховная рада Украины Rada.gov.ua

В прошлом году Зеленский имел возможность для роспуска Рады по первому основанию. В восьмом созыве парламента, с 2014 года, большинство составляла коалиция «Европейская Украина» в составе Блока Порошенко, «Народного Фронта» Яценюка, «Самопомощи» Садового, «Батькивщины» Тимошенко и радикалов Ляшко. Но потом, в 2015—2016 годах, ляшковцы, самопомощники и свита Юлии Тимошенко разбежались, и парламентское большинство осталось только в возбужденном сознании Андрея Парубия, в то время спикера Рады. Но предоставить списки «коалиции большинства» Парубий так и не смог.

Сегодня ситуация другая. Согласно сайту Верховной рады Украины, президент Зеленский контролирует монопартийное большинство в парламенте (фракция «Слуга народа», 248 человек) и в парламентской коалиции формально не нуждается.

Но только формально. На практике монолит «Слуг» все активнее покрывается трещинами. Началось все еще осенью прошлого года, когда появились основания говорить о существовании как минимум трех «групп влияния» внутри «служебного» моноблока: «коломойских», «соросят» и «квартальных». Первых связывают с защитой интересов олигарха Игоря Коломойского, вторых рассматривают как проводников интересов на Украине финансового магната и спекулянта Джорджа Сороса. Ну, а третьих — как ставленников самого президента Зеленского (и сил, стоящих за ним), пока дисциплинировано голосующих в точном соответствии с командами, исходящими из спикерского кресла.

В результате Зеленскому «его» депутаты голосов явно недодают. К примеру, два последних резонансных голосования, которые президент назвал «важными для страны» — о земле и о банках.

По первому закону «за» было подано 259 голосов. Но из них от «Слуг народа» — только 206. По «банковскому» вопросу депутаты отдали 270 голосов «за». Из них «Слуги» принесли 200. А это означает, что парламентского монобольшинства «в кармане» у президента уже нет. И «своих» голосов уже не хватает. Для проталкивания своих законопроектов он вынужден идти на ситуативные соглашения с теми, кого еще год назад обещал «сажать по весне», прежде всего — с «Европейской Солидарностью» экс-президента Петра Порошенко.

Петр Порошенко Eurosolidarity.org

А там очень внимательно наблюдают за ситуацией: сопредседатель фракции «Солидарности» Ирина Геращенко совсем не церемонилась в метафорах: «Тузик сдох… Никакого монобольшинства нет. Потому что ни один закон, который был нужен для страны, на этой неделе голосами монобольшинства не был принят». А для Зеленского это означает, что услуги попутчиков для него будут становиться все дороже.

Поэтому совершенно непрофессиональный ответ Зеленского на пресс-конференции, если отбросить версию глупости свиты, может означат одно: сигнал народным депутатам от «Слуги народа». С намеком: «ваше кресло в Раде, со всеми его удовольствиями (конвертами, зарплатами и сопутствующими выплатами), может очень быстро выскользнуть из-под уже привыкших к комфорту седалищ. Как только голосовать не захотите». Сами догадайтесь, КАК голосовать.