Бишкек, , 14:24 — REGNUM Состояние здоровья бывшего президент Киргизии Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось во время свидания с членами семьи. Об этом 22 мая написал сын политика Сеид Атамбаев на своей странице в Facebook.

По его словам, бывшему главе государства, который находится в следственном изоляторе, разрешают видеться со своей семьей только через стекло. Атамбаев-младший отметил, что все члены семьи имеют справки об отсутствии коронавируса.

Сын экс-президента считает, что на отца оказывается давление через невозможность полноценных встреч с семьей.

Напомним, в начале мая в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что Алмазбек Атамбаев находится в удовлетворительном состоянии.

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