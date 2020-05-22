Сеул, , 14:25 — REGNUM 21 мая глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан принял участие в видеоконференции представителей Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA), сообщает KBS.

По данным издания, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, отметив необходимость регионального взаимодействия и оказания поддержки уязвимым странам, а также важность международного сотрудничества и солидарности в деле борьбы с эпидемией.

Ассоциация стран бассейна Индийского океана — межправительственная организация с 22 государствами-членами, среди которых Индия, Таиланд, Австралия, а также десятью партнерами по диалогу.