Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Критически высказался о продлении запрета на работу общественного транспорта в Грузии глава грузинской Ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили. Решение правительства он прокомментировал 22 мая на своей странице в Facebook.

«Коротко и ясно: запрет на общественный транспорт означает, что в Грузии разрешено перемещаться только богатым и обеспеченным людям, а малообеспеченному и социально незащищенному населению — запрещено, — написал Месхишвили. — Что может быть более дискриминационным и душераздирающим, чем это?».

Стоит отметить, Грузия является одной из немногих стран, где в рамках борьбы с распространением коронавируса полностью запретили работу общественного транспорта. В стране с 23 мая прекращает действовать режим чрезвычайного положения, и снимают ряд карантинных ограничений, но дату, когда начнет ходить общественный транспорт, не называют.

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