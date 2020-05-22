Киев, , 14:19 — REGNUM Украинско-американские отношения в настоящий момент реально переживают катастрофу, заявил политический эксперт Тарас Березовец.

Эксперт считает, что публичный комментарий Зеленского по делу Байдена на пресс-конференции 20 мая еще больше подорвал доверие со стороны американских партнеров к украинской власти и Украине в целом.

«Из страны, которую втянули в скандал с разговором Трампа и Зеленского, мы превращаемся в страну-скандал. Из статуса без пяти минут союзника США за пределами НАТО мы переходим в разряд недружественных стран. И это не просто надолго, это — на очень долго», — отметил Березовец.

Эксперт перечисляет практические последствия нынешнего скандала — Украина может попрощаться с военной помощью, поддержкой Штатами Киева на уровне ЕС, помощью в осуществлении реформ.

«Мы становимся опасной проблемой для обоих партий (в США)… Охлаждение уже началось и проявится ещё до президентских выборов. Это настоящая катастрофа, которую режиссируют из Кремля и активно поддерживают в ближайшем кругу Зеленского. Самое страшное, что институты власти парализованы и спасти ситуацию уже некому», — отметил Березовец.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский на пресс-конференции 20 мая призвал силовиков реагировать на обнародованные записи.

«Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать… Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена», — отметил он.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что «приговор Порошенко еще впереди».

В свою очередь, украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Вашингтон усиленно подает Киеву сигналы о том, что последние заявления украинских чиновников, в частности президента Зеленского, касающиеся США, являются «крайне опасными».