Париж, , 14:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении созвать саммит «Одна планета» в Марселе в январе 2021 года, передает BFM TV.

Пандемия побудила главу государства принять решение об организации в Марселе 11 января 2021 года международной встречи, посвященной сохранению экосистемы.

«Защита экосистемы позволяет предотвратить возникновение таких эпидемий, как COVID-19. Для мобилизации и обеспечения биоразнообразия Франция организует 11 января 2021 года саммит «Одна планета» в Марселе», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, Франция принимала саммит «Одна планета» в декабре 2017 года, через несколько месяцев после избрания Эммануэля Макрона на пост главы государства.

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