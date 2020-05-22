Душанбе, , 14:08 — REGNUM В Таджикистане около 50% сотрудников государственных учреждений и организаций города Душанбе отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за распространения коронавируса, сообщает«Азия-Плюс» со ссылкой на источник в столичной мэрии.

По информации источника, в данную категорию не будут входить только руководители ведущие специалисты профильных служб города.

Также продолжат работу сотрудники жизненно важных для города структур и ведомств: медики, сотрудники правоохранительных органов, водопроводных сетей, энергетики, дворники и другие.

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