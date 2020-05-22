Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Власти США хотят, чтобы Индия и Пакистан вернулись к взаимному перемирию в Кашмире для деэскалации напряженности вокруг этого спорного региона в Гималаях. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе видеосеминара в Атлантическом Совете.

«Мы, безусловно, поддерживаем практические шаги, которые Индия и Пакистан могут предпринять для снижения напряженности, такие как возвращение к прекращению огня на линии контроля 2003 года», — сказала Уэллс.

Она добавила, что США продолжают оказывать давление на Пакистан, вынуждая власти этой страны к ликвидации террористических групп.

Индийский портал idrw.org отмечает, что заявление американского дипломата прозвучало на фоне почти ежедневных перестрелок между индийскими и пакистанскими военными на фактической границе в Кашмире, известной как линия контроля.

В МИД Пакистана 31 мая заявили, что вновь вызвали высокопоставленного индийского дипломата, которому выразили протест против предполагаемых нарушений перемирия с индийской стороны. В результате инцидентов погибли мирные жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира.

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