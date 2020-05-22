Джакарта, , 13:40 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин передал извинения правительства за неспособность разорвать цепь передачи коронавируса в стране, сообщает Kompas.

«Мы приносим свои извинения за то, что опасность коронавируса не исчезла», — заявил вице-президент.

По его словам, разорвать цепь передачи COVID-19 в Индонезии сложнее, чем в других странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с меньшим населением.

Маруф Амин отметил, что в настоящее время число новых случаев заражения в стране демонстрирует тенденцию к снижению. Однако вице-президент призвал жителей страны набраться терпения и молиться дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии выявлено 634 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 48 случаев смерти.

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