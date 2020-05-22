Москва, , 13:39 — REGNUM Законопроект, уточняющий основания для получения статуса беженца в России, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Исключаются такие основания для отказа иностранному гражданину или лицу без гражданства в рассмотрении по существу ходатайства о признании его беженцем, как наличие у него разрешения на постоянное проживание в РФ или то, что данное лицо состоит в браке с гражданкой (гражданином) РФ и в соответствии с законодательством РФ имеет возможность получить разрешение на постоянное проживание на территории РФ.

Исключается такое основание для утраты иностранным гражданином или лицом без гражданства статуса беженца, как получение им разрешения на постоянное проживание на территории РФ.

Также не потребуется получение им разрешения на постоянное проживание в России.

Определяется, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ является документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, получившего временное убежище на территории РФ.

В ходе дискуссии обсуждалась ситуация с жителями ЛНР и ДНР, которые хотели бы получить статус беженца.