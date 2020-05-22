Симферополь, , 13:37 — REGNUM Дипломатам и политикам не стоит забывать о долгой истории борьбы крымчан за свою самостоятельность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 мая, комментируя высказывания постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Как сообщалось ранее, Небензя в ходе неформальной встречи членов совета безопасности ООН заявил, что Украина сама открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма с Россией. Если бы не то, что произошло в Киеве в 2014 году, «Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», сказал дипломат.

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«Понятно, что, будучи дипломатом, Василий Небензя должен использовать любые разумные аргументы, чтобы попытаться изменить позицию важных для России участников международной деятельности в нашу пользу. То, как он построил разговор в ходе посвященного ситуации в Крыму заседания Совбеза по формуле Арриа, из этой категории.

В целях сохранения исторической правды и справедливости, однако, надо отметить, что путь к референдуму о независимости в Крыму, прошедшему в 2014 году, открыли не украинцы и тем более не та хунта, что пришла к власти в Киеве в том же году. Путь к своей независимости крымчане начали ещё в 1991 году и в последующие годы настойчиво прокладывали его своим волеизъявлением и конкретной деятельностью.

Так, 5 мая 1992 года на сессии Крымского парламента был принят акт о государственной самостоятельности Республики Крым, и он не вступил в силу только по одной причине: референдум, который должен был утвердить его, Киев провести не дал. В последующие годы жители Крыма неоднократно напрямую или через своих депутатов голосовали за укрепление своей автономии, за предоставление русскому языку статуса государственного, против курса Киева на вступление Украины в НАТО. Все эти проявления воли жителей Крыма были проигнорированы и Киевом, и его западными партнёрами, но они подготовили то, что произошло весной 2014 года.

Мне думается, наши дипломаты, депутаты, общественные деятели, журналисты должны постоянно иметь в виду эту долгую историю борьбы крымчан за свою самостоятельность. Как не следует им забывать о том, что право народов на самоопределение является одним из основополагающих положений международного права, многих ооновских документов.

Останься в 2014 году у власти на Украине Виктор Янукович, всё равно в той или иной форме попытки украинизации Крыма продолжались бы, как продолжался бы дрейф этой страны в сторону НАТО и ЕС. Рано или поздно это подвигло бы крымчан к новой попытке заявить о своём праве на самоопределение, и любое мыслящее в патриотических категориях руководство России должно было бы его поддержать.