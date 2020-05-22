Москва, 22 мая 2020, 13:14 — REGNUM Банк России реализовал правило «неухудшения» кредитной истории субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) после реструктуризации действующих кредитов. С соответствующим предложением ранее обратился член рабочей группы Правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский.
Правило будет распространяться на все решения о реструктуризации принятые в отношении субъектов МСП с апреля по сентябрь, говорится в ответе Банка России.
Напомним, в апреле секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям проверить, как реализуется программа поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также попросил Правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите прав предпринимателей — оказать бизнесу правовую помощь в оформлении льготных кредитов и кредитных каникул.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с представителями бизнеса на базе ситуационного центра «Единой России», на котором обсуждались возможные меры поддержки предпринимательского сообщества, в том числе вопросы льготного кредитования МСП в период пандемии коронавируса.