Москва, , 13:14 — REGNUM Банк России реализовал правило «неухудшения» кредитной истории субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) после реструктуризации действующих кредитов. С соответствующим предложением ранее обратился член рабочей группы Правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский.

Правило будет распространяться на все решения о реструктуризации принятые в отношении субъектов МСП с апреля по сентябрь, говорится в ответе Банка России.

«Это, безусловно, крайне важная мера. Благодаря ей будет защищено огромное количество субъектов МСП, которые и так пострадали от введения ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на принятое Банком России решение, важно отследить, чтобы права тех представителей бизнеса, чья кредитная история была ухудшена, были также реализованы. Поэтому Правозащитный центр «Единой России» будет держать этот вопрос на контроле и при необходимости оказывать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Александр Якубовский.

Напомним, в апреле секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям проверить, как реализуется программа поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также попросил Правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите прав предпринимателей — оказать бизнесу правовую помощь в оформлении льготных кредитов и кредитных каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с представителями бизнеса на базе ситуационного центра «Единой России», на котором обсуждались возможные меры поддержки предпринимательского сообщества, в том числе вопросы льготного кредитования МСП в период пандемии коронавируса.