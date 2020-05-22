Вашингтон,
22 мая 2020, 13:12 — REGNUM
Ограничение
вооружений — это именно та область, где президент США может в ближайшие месяцы
выступить красиво, а ведь накануне президентских выборов ему нужны яркие успехи, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 мая, комментируя высказывания советника Дональда Трампа Роберта О'Брайена.
Как сообщалось ранее, О'Брайен заявил, что США намерены в ближайшее время провести с Россией переговоры по вопросу о контроле над вооружениями. Также он отметил, что США, вероятно, не будут выходить из договора СНВ-3.
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«В преддверии президентских выборов Дональду Трампу нужны яркие успехи. Видные внутриполитические свершения для него в настоящее время проблематичны. Да и в области внешней политики совершить что-то крупное, то, что будет положительно воспринято избирателями, ему тоже нелегко: как говорится, куда ни кинь — Китай, Ближний Восток, отношения с западноевропейскими союзниками, Украина, позиции на пространстве бывшего СССР, Венесуэла, — везде клин.
Таким образом, область ограничения вооружений — это именно та область, где президент США может в ближайшие месяцы реально выступить красиво. Помимо всего прочего, успех в деле укрепления контроля над ядерным оружием, то есть в деле сохранения жизней многих людей, будет действенным противовесом лежащим на нём тяжёлым грузом человеческим потерям от COVID-19.
К сожалению, за правильное стратегическое решение возобновить с нашей страной переговоры по данной проблеме цепляются разного рода второстепенные вещи, хитрости, амбиции. Требование об обязательном подключении к этим переговорам Китая, обвинения нашей страны в несоблюдении предыдущих разоруженческих договорённостей, заявление о выходе США из Договора по открытому небу — всё это, на мой взгляд, именно из этой категории.
Тем не менее стратегическое решение в Вашингтоне, судя по всему, принято, и это значит, что есть нацеленность на реальный результат самое позднее к середине октября. Понятно, что проявленный Белым домом реализм в данном вопросе стоит только приветствовать», — отметил Михаил Демурин.