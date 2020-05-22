Подгорица, , 12:48 — REGNUM Москва серьезно озабочена очередным всплеском напряженности в Черногории, спровоцированным грубыми силовыми действиями властей в отношении СПЦ и ее прихожан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 22 мая.

Захарова напомнила, что 12 мая в Никшиче, в праздник особо почитаемого в Черногории cвятого Василия Острожского прошел традиционный молебен верующих черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). Под предлогом нарушения карантинных мер полиция для его разгона применила слезоточивый газ. Были задержаны и только 15 мая отпущены епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и сопровождавшие его священники.

Российский дипломат обратила внимание на реакцию Вашингтона на последние события в Черногории. По ее словам, 19 мая Госдепартамент США отметил важность соблюдения прав человека в религиозной сфере и поддержал жесткие действия черногорских властей.

«Подобное заявление свидетельствует о том, что церковную тематику рассматривают в Вашингтоне сугубо через призму геополитики. Налицо неприкрытое стремление внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России добавила, что Москва придерживается мнения о том, что все возникающие проблемы необходимо решать в рамках «конструктивного диалога, с соблюдением стандартов, правил и норм, зафиксированных в международных документах, при уважении законных прав канонической церкви и верующих».

«Пренебрежение их мнением, а также искусственное разобщение верующих людей и тем более нечистоплотное внешнее вмешательство чреваты большими проблемами и даже потрясениями, которые легко могут захлестнуть регион», — предупредила Мария Захарова.

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