Москва, , 12:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении механизма взыскания территориальными органами Пенсионного фонда РФ незначительных сумм финансовых санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ получают право обращаться в суд за

взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тыс. рублей

В случае, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тыс. рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3 тыс. рублей.

Если же в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма не превысила 3 тыс. рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.

В Госдуме обеспокоены ростом числа взысканий средств в ПФР.