Киев, 22 мая 2020, 12:46 — REGNUM Украина ожидает, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу о провокации в Чёрном море к концу 2022 или к началу 2023 года, заявил заместитель министра иностранных дел и представитель Украины в международных судебных инстанциях в делах против РФ Евгений Енин 22 мая во время брифинга.
По его словам, после вынесения решения российская сторона будет иметь три месяца на высказывание возражений.
Напомним, в конце 2018 года три корабля ВМС Украины, игнорируя попытки выйти на связь и предупреждения со стороны российских пограничников, вторглись в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива. В итоге корабли были задержаны, а моряки позже выданы Украине в рамках обмена.
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