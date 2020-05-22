Киев, , 12:43 — REGNUM Судья Печерского суда Киева Сергей Вовк, который по сути генпрокуратуру Украины обязал открыть дело персонально против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, «абсолютно подконтролен офису президента», заявил 22 мая украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза.

Соответственно, отмечает политик, решение суда — это решение руководства Украины.

«Это значит, что Украина решила вмешаться в процесс выборов в США и это точно может стоить нам двухпартийной поддержки США. Это большая ошибка Зеленского. Очень большая», — заявила Береза.

Экс-депутат отмечает, что Зеленский возомнил себя игроком, «а он даже не фигура на доске в чужой игре».

«В общем, у нас серьезные проблемы… начинается адский ад и факт предательства национальных интересов», — резюмировал Береза.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Печерский суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины открыть уголовное дело о вмешательстве Байденав работу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

Эксперты отмечают, что этот шаг обязывает Украину к ряду следственных действий — в частности, направить в США спецпрокурора для проведения допросов и даже оформить обращение к США с требованием выдачи Байдена органам правосудия Украины, если факты шантажа и попытки подкупа будут доказаны.