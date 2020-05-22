Москва, , 12:40 — REGNUM Власти Великобритании не собираются выходить из Договора по открытому небу. Об этом 22 мая говорится в сообщении в Telegram-канале британского посольства в России.

«Великобритания остается приверженной Договору», — говорится в сообщении и уточняется, что при этом британская сторона продолжает свою работу с США — своим ближайшим союзником, для обеспечения их общего процветания и безопасности.

Также в нем указывается, что правительство Британии знает о решении США выйти из Договора и понимает обеспокоенность Вашингтона о якобы имеющем место неисполнении Россией условий договора.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.