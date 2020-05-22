Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

В Госдуме высказывали озабоченность, что это может привести к злоупотреблениям.

Парламентарии приняли постановление, где говорится о том, что должен быть реальный оперативный учет мнений.

«В постановлении Государственной думы, которое сегодня будет принято, одновременно с этим законом мы фиксируем о том, что должен быть реальный и оперативный учет мнения сторон социального партнерства, и направление, по которому правительство может принимать эти решения», — заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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