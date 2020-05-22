Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, повышающие пособие по уходу за детьми, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3375 рублей до 6752 рублей.

Также вырастет максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Одновременно принята поправка, защищающая выплаты в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет от взыскания долгов по суду.

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