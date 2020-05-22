Москва, , 12:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил лидера ЛДПР Владимира Жириновским, который 22 мая 1991 года выдвинул свою кандидатуру на пост президента СССР, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня день, который можно, в общем, вспомнить. Потому что именно в этот день в 1991 году состоялось первое выдвижение Владимира Вольфовича Жириновского на пост президента Советского союза», — сказал Володин, открывая заседание.

«Коллеги, это развитие партийной политической системы, и это, в итоге, привело нас к многопартийности», — добавил Володин.