Джакарта, , 12:13 — REGNUM В разгар пандемии Индонезия настаивает на укреплении регионального сотрудничества стран региона Индийского океана, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Столкнувшись с COVID-19, Ассоциации стран Индийского океана (IORA) необходимо поощрять сотрудничество в разработке вакцины, обеспечении потока лекарств и медицинских аппаратов, доступных для небольших сообществ, и разработке соответствующей помощи рыбакам, фермерам и предпринимателям», — заявил представитель МИД Индонезии Десра Перчая, возглавлявший делегацию Индонезии на онлайн-встрече высокопоставленных должностных лиц IORA 21 мая 2020 года.

Встреча была проведена нынешним председателем IORA Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по инициативе Индонезии с целью поощрения регионального сотрудничества в Индийском океане. В ней приняли участие 20 стран-членов IORA и 8 партнеров по диалогу (США, Великобритания, Италия, Германия, Южная Корея, Франция, Китай и Турция).

На совещании были вынесены следующие рекомендации: поощрение помощи в форме технического сотрудничества, финансовая поддержка членов IORA, пострадавших от COVID-19; ускорение процесса формирования группы экспертов в области борьбы со стихийными бедствиями; поддержка шагов, предпринятых ВОЗ, Всемирным банком и G20 для обеспечения смягчения платежей по бюджетным задолженностям стран, пострадавшим от COVID-19.

Напомним, Индонезия играла активную роль в форуме IORA, в том числе в качестве заместителя председателя IORA в 2013—2014 годах и председателя IORA в 2015—2017 годах.