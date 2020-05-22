Пекин, , 12:12 — REGNUM Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов, заявил 22 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Подобные меры негативно отразятся на безопасности и стабильности отдельных регионов. Мы выражаем глубокое разочарование по этому поводу», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.

Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением главы Белого дома.

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