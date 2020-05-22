Москва, , 12:05 — REGNUM Заявление о выходе из соглашения об открытом небе со стороны США является ударом по системе коллективной безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Односторонний выход США из соглашения по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности», — полагает Железняк.

Вашингтон уничтожает очередной международный договор, не создавая ничего взамен, возмущен он.

«Похоже, вояки в Вашингтоне намерены скрыть масштабную гонку вооружений, которую разворачивают, толкая мир на грань конфликта. Россия не собирается разрушать соглашение, но, безусловно, будет учитывать новый аспект и корректировать свои действия в выстраивании системы национальной безопасности», — говорит он.