Москва, , 11:54 — REGNUM Закон о едином регистре населения России нарушает остатки доверия между гражданами и государством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Согласно принятому закону, регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи. Вести его будет ФНС.

«Люди не хотят повторения Firewall, огненной стены в китайском формате, и мы считаем, что сегодня несвоевременно принятие данного закона, обсуждение его потому, что он, конечно, разрушает остатки некоего доверия и социальной стабильности в нашей стране», — заявил Шеин.

Он обратил внимание на реакцию жителей Москвы на следящее приложение «Социальный мониторинг».

«Люди, столкнувшиеся со штрафами, с цифровым наблюдением, с историями, когда в телефон ставят программы отслеживания, и женщина, которая прикована к постели, получает от системы штрафы за нарушение режима самоизоляции, конечно, к этому закону они относятся крайне напряженно», — сказал парламентарий.

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