Киев, 22 мая 2020, 11:56 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден занял свой пост при поддержке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил сам Саакашвили 21 мая в эфире телеканала «1+1».
По его словам, после грузинской агрессии 2008 года в отношении Абхазии и Южной Осетии кандидат в президенты США Барак Обама сделал заявление, которое подкосило его рейтинг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии прокомментировал скандальные «плёнки» экс-президента Украины Петра Порошенко заявив, что Байден по своей воле ни в чьи дела не вмешивался, а во внешнем управлении Украиной виноваты украинские политики.
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