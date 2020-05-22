Киев, , 11:56 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден занял свой пост при поддержке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил сам Саакашвили 21 мая в эфире телеканала «1+1».

По его словам, после грузинской агрессии 2008 года в отношении Абхазии и Южной Осетии кандидат в президенты США Барак Обама сделал заявление, которое подкосило его рейтинг.

«Он был кандидатом в президенты, но у него ещё не было вице-президента. И Байден, как опытный демократ, который меня знал (мы дружили до этого лет десять) прилетел до этого в Грузию. Он вернулся обратно, и через десять дней его назначили кандидатом в вице-президенты. То есть какое-то отношение я к этому имел», — рассказал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии прокомментировал скандальные «плёнки» экс-президента Украины Петра Порошенко заявив, что Байден по своей воле ни в чьи дела не вмешивался, а во внешнем управлении Украиной виноваты украинские политики.

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