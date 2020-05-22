Абу-Даби, , 11:52 — REGNUM Власти Палестины отклонили гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 22 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

Причиной такого решения стало отсутствие координации в реализации указанной поставки между ОАЭ и Палестиной.

«Власти Палестины не хотят, чтобы данный акт стал прологом для нормализации отношений между ОАЭ и Израилем», — отметил источник, добавивший, что рейс прибыл в Израиль.

Если власти ОАЭ действительно хотят оказать гуманитарную поддержку палестинскому народу, то она должна оказываться при прямом взаимодействии между странами, а не через посредничество Израиля.