Киев, , 11:38 — REGNUM Записи, обнародованные депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, — еще один убедительный повод провести следственные действия в отношении бывшего президента Петра Порошенко, в диапазоне от коррупции до госизмены, считает политолог Андрей Ермолаев.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии 22 мая.

Вместе с тем он подчеркнул, что относительно другой стороны — Джо Байдена — «вопрос остается открытым».

«Готова ли Украина, вернее, Генпрокуратура страны, начать расследование в отношении гражданина США Байдена по факту шантажа и попытки подкупа самого высшего должностного лица Украины — президента? Будет ли Байден привлечен к следственным действиям? Направят ли в США спецпрокурора для проведения допросов? Будет ли обращение к США с требованием выдачи Байдена органам правосудия Украины, если факты шантажа и попытки подкупа будут доказаны?» — задает вопрос политолог.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 21 мая стало известно, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора внести имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в начатое ранее уголовное производство о возможном вмешательстве в политические процессы на Украине, в частности, касающиеся смены генпрокурора страны в 2016 году.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции и передал в офис генпрокурора записи разговоров якобы Порошенко и Байдена, которые, по мнению парламентария, свидетельствуют о «фактах международной коррупции» и госизмене экс-президента.