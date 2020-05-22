Лилонгве, , 11:16 — REGNUM Глава избирательной комиссии Малави Джейн Анса ушла в отставку в преддверии повторных президентских выборов в стране. Об этом 22 мая сообщает Al Jazeera.

Выборы, прошедшие в 2019 году, победу на которых одержал действующий глава государства Питер Мутарика, были признаны по решению суда несостоявшимися.

Анса подверглась резкой критике за ее роль в президентской кампании, которая, если верить оппозиции, была нечестной.

Новые президентские выборы в стране назначены на 23 июня 2020 года. Этот срок является крайним согласно постановлению суда от 3 февраля, в соответствии с котором голосование должно состояться в ближайшие 150 дней.

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