Тбилиси, , 11:10 — REGNUM «До сих пор правительству Грузии приходилось бороться на два фронта: это забота о жизни и здоровье граждан и восстановление нашей экономики, но вчера добавился новый фронт — политический маскарад», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 22 мая.

На этом заседании присутствовали депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и Дмитрий Хундадзе. Они принесли в координационный совет инициативу в связи с обсуждаемым в парламенте проектом поправок в закон «Об общественном здравоохранении». В условиях пандемии правительство требовало внесения в закон таких изменений, которые позволили бы ему вводить отдельные ограничения без объявления в стране режима чрезвычайного положения.

Депутаты от оппозиции негативно встретили эти намерения властей и расценили их как попытку принятия важных для страны решений в обход парламента и умаления роли парламента. В ходе дебатов во время рассмотрения проекта в первом чтении Кобахидзе предложил внести поправки в переходящие положения закона и определить срок действия этих поправок. Он назвал и вероятную дату — 15 июля. С этим предложением депутаты пришли на заседание координационного совета.

«Вчера мы увидели, что открылся новый фронт борьбы — политический маскарад, который ставит под риск жизнь и здоровье людей. Я хочу, чтобы все знали: приоритетом нашего правительства является жизнь и здоровье населения, и никто не помешает нам вводить ограничения, чтобы продолжать заботу о здоровье наших граждан», — отреагировал на оценки оппозиции премьер-министр.

Он пояснил, что несмотря на отмену в Грузии чрезвычайного положения, что планируется после 22 мая, коронавирус никуда не исчез и что ВОЗ прогнозирует вторую волну пандемии уже нынешней осенью.

По словам премьера, на данном этапе правительство ставит перед собой задачи поэтапного, осторожного восстановления экономики и возрождения политических процессов с целью подготовки к предстоящим осенью выборам, но при этом не забывает о вероятности второй волны эпидемии.

«Каждый летний месяц мы должны использовать для того, чтобы эффективно подготовиться к борьбе со второй волной распространения коронавируса. Поэтому координационный совет продолжит работу в этом же формате, а к его задачам лишь добавится забота о политических процессах и выборах», — заявил Гахария.