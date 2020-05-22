Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила студентов за адаптацию к новым реалиям жизни во время продолжающейся пандемии коронавируса. Эти слова она произнесла в своем первом личном, без супруга, телеобращении к нации, которое доступно на канале CNN.

«Эти перемены были нелегкими, но вы были так сильны, и я горжусь тем примером, который вы показали», — сказала Трамп. Она выразила уважение к студентам, которые пропустили встречи с друзьями, очные уроки, занятия спортом, выпускные вечера, заверив их, что «ваша решимость пройти через это определит ваше поколение на долгие годы.»

«Итак, спасибо Вам за то, что вы помогаете своим семьям, своим друзьям, своим общинам и нашей стране оставаться здоровыми и безопасными в эти необычные времена, — добавила она. — Спасибо вам за то, что вы продолжаете заниматься и учиться по-новому».