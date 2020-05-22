Ярославская областная дума

Депутаты Ярославской областной думы от «Единой России» отозвали проект обращения к председателю правительства России. Как ранее сообщало, в обращении говорилось о сокращении деловой активности, потерях бюджета, недостаточности мер поддержки бизнеса и жителей.

Ярославль, , 10:40 — REGNUM Депутаты предлагали использовать накопленные резервы для увеличения поддержки регионов России, жителей и бизнеса. Однако до рассмотрения проект обращения не дошел и был снят рассмотрения. Как рассказал 22 мая председатель комитета по бюджету Ярославской областной думы Александр Гончаров, предложение все же уйдет на федеральный уровень, но по другим каналам.

«Причина в том, что наша позиция поддержана правительством Ярославской области и бизнес-сообществом, они внесли туда дополнительные предложения, которые мы сейчас оформляем. И мы нашли путь, который более адресно и точно сократит скорость принятия решения — через федеральную рабочую группу по выработке предложений по восстановлению экономики, куда мы и направили наши предложения», — пояснил автор обращения Александр Гончаров на заседании комитета по бюджету 22 мая.

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