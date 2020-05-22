Веллингтон, , 10:40 — REGNUM Нового лидера ко всеобщим выборам, которые должны состояться 19 сентября текущего года в Новой Зеландии, выбрала оппозиция. Об этом 22 мая сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, новым лидером новозеландских оппозиционеров стал малоизвестный политик Тодд Мюллер, ранее специализировавшийся на киви и сменивший во главе указанной партии Саймона Бриджеса.

Также указывается, что голосование лидера правых центристов было экстренно проведено утром 22 мая на фоне роста рейтинга действующего премьер-министра лейбористки Джасинды Ардерн и падения его у её политических оппонентов.

Кроме этого, по итогам выборов оппозиционного лидера Мюллер заявил, что рассчитывает занять место главы правительства в сентябре для восстановления страны после пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, новый оппозиционный лидер малоизвестен в Новой Зеландии и до этого не занимал больших политических постов. Про него известно, что до этого он работал в ряде агропромышленных предприятий, которые специализировались на выращивании киви.