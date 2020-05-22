Киев, , 10:36 — REGNUM Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на допрос в качестве свидетеля, сообщила 22 мая пресс-служба ГБР.

26 мая Порошенко должен явиться на допрос по делу №42 020 000 000 000 304. В деле фигурируют 43 картины всемирно известных художников, которые пытались переместить через границу, скрыв от таможенного контроля.

Историю с картинами прокомментировал юрист Андрей Портнов:

«Дико извиняюсь, разбираться надо по поводу 42-х. Картину Айвазовского 1851 года «Константинополь на рассвете» за $1,8 млн он (Порошенко — ИА REGNUM) подарил в 2012-м году на день рожденья Януковичу (экс-президенту Украины Виктору Януковичу — ИА REGNUM), через несколько месяцев после его назначения Януковичем министром экономики в правительстве [Николая] Азарова», — рассказал Портнов на своём telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы записи переговоров, в которых могли участвовать Порошенко и высшие чиновники США. По мнению экспертов, если записи окажутся подлинными, экс-президента Украины могут обвинить в государственной измене.

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