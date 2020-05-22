Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 21 мая вечером в первом чтении утвердил спорный законопроект о внесении изменений в закон «Об общественном здравоохранении».

До вынесения на голосование член парламентского большинства, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе предложил записать вносимые в закон изменения в переходящие положения и установить конкретную дату, до которой они будут действовать. Так он отреагировал на обвинения оппонентов, которые опасались, что присвоение правительству полномочий по введению в стране ограничений без согласия парламента будет использовано в политических целях в период перед выборами.

Ираклий Кобахидзе предложил до обсуждения законопроекта во втором чтении выбрать какую-либо дату в июле, предварительно проконсультировавшись с правительством и специалистами.

После этого за внесение изменений в закон «Об общественном здравоохранении» проголосовали 80 депутатов, и он был утвержден в первом чтении.

Инициированный правящей партией по просьбе правительства законопроект предусматривает наделение исполнительной власти полномочиями, которые в условиях эпидемии позволят правительству вводить ограничения без утверждения их парламентом. Исходя из ситуации с коронавирусом, авторы законопроекта требуют его принятия в ускоренном порядке.