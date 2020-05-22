Киев, , 10:23 — REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Зеленского, состоявшаяся 20 мая, показала, что теперь страна имеет своего «типичного президента», какими были и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко.

Об этом 22 мая заявил политолог Сергей Гайдай, комментируя итоги мероприятия.

«Он надел галстук. Научился проводить стандартную пресс-конференцию на полянке, а не шоу в фудкорте. Научился не отвечать на вопросы по существу. Убедительно словоблудить. Рисовать картинки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Обвинять тех, кто разоблачает коррупцию, в государственной измене, а не свое окружение, уже которое поймали на коррупции», — обращает внимание эксперт.

Аналогично, подчеркивает Гайдай, пресс-служба Зеленского уже знает, как не допустить на брифинг или не дать слова «неудобным» журналистам.

«Зеленский… меряет свою эффективность не реальными достижениями, а рейтингом. И заявляет, что ему доверяют простые люди и поэтому народ пригласит его на второй президентский срок, потому что очень мало времени, чтобы воплотить все хорошее», — иронизирует политолог.

«Голобородько (персонаж сериал «Слуга народа», учитель истории, ставший президентом Украины, в исполнении Владимира Зеленского — ред.) умер… Система оказалась сильнее», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая, в первую годовщину своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский провел большую итоговую пресс-конференцию. Мероприятия, на которое аккредитовали около 70 СМИ, продолжалось около 3,5 часов.