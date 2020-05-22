Москва, , 09:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по образованию внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом уже с начала нового учебного года — 1 сентября 2020 года — все программы образования должны включать в себя программы воспитания, как одного из важнейших элементов развития личности, её становления и социализации.

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«Считаю, что внесенные Президентом Российской Федерации поправки в закон об образовании — очень своевременный ответ на общественные инициативы, которые выражают интересы как родителей, так и представителей профессионального сообщества: школьных учителей, директоров и завучей школ, работников сферы дополнительного образования», — считает директор Музея Победы, член Общественной палаты РФ Александр Школьник.

«Мы хорошо понимаем, что воспитание ребенка во многом зависит от того, какие устои и традиции существуют в его семье, но социализация, освоение базовых принципов и навыков общения, непосредственно сам образовательный процесс — невозможны без определения нравственных ориентиров, которые должны давать ребенку представления о добре и зле, о том, что такое хорошо, а что такое плохо», — рассказал Александр Школьник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«На мой взгляд, школа должна не только брать на себя важнейшую миссию — привить ребенку тягу к знаниям, научить и помочь определиться с дальнейшим выбором профессии, но и воспитать в нем полноценную личность, дать примеры достойного поведения, объяснить, что нужно любить и уважать историю своего Отечества. Напомню слова Гюго: «Будущее — в руках школьного учителя». В современном мире, как мне кажется, они приобретают новый смысл», — продолжил директор Музея Победы.

«Сейчас крайне важно школе, где наши дети только делают первые неуверенные шаги в жизнь, где они постигают законы дружбы, где закладываются их личностные качества, где зарождается их первая любовь, где появляются ростки их гражданской позиции, дать возможность не только предоставлять «услуги в сфере образования», но и развивать в ребенке духовные качества. Кстати, первое, что в советское время учили дети наизусть, открывая свои буквари, были стихи Михаила Матусовского: «С чего начинается Родина?» Пионерия и комсомол, откидывая «идеологические перекосы» — давали ребятам возможность реализовать свои лидерские качества, учили любви к Родине, уважению к старшим, простым человеческим истинам, которые всегда определяли генетический код нашей многонациональной страны. СССР, как утверждал Кеннеди, «выиграл космическую гонку за школьной партой». Думаю, отчасти и благодаря тому, что школа воспитывала», — считает он.

«Уверен, что сейчас все мы, наше общество, должны консолидировать усилия для того, чтобы наши дети росли с верой в свое будущее, гордились своей страной, сохраняли память поколений. Мы движемся в правильном направлении. И самое главное, что руководство страны слышит и очень оперативно реагирует на такие востребованные общественные запросы», — завершил свой комментарий Александр Школьник.