Токио, , 09:57 — REGNUM Участие в совместных с США военных учениях RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise, «Тихоокеанское кольцо»), намеченных на август текущего года возле побережья Гавайских островов, планируют, несмотря на пандемию коронавируса принять японские ВМС. Об этом 22 мая рассказал журналистам министр обороны страны Таро Коно.

«Мы ожидаем, что ВМС Японии примут участие в учениях RIMPAC», — заявил глава японского оборонного ведомства.

Также он отметил, что для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией лучше не ставить людей в условия для их контактов.

При этом Коно подчеркнул, что не считает, что военные учения кораблей ВМС связаны с подобного рода риском.

Отметим, военно-морские учения RIMPAC, которые проводятся с 1971 года, должны пройти в акватории Тихого океана с 17 по 31 августа текущего года.