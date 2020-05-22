Москва, , 09:46 — REGNUM Россия планирует оставаться участником Договора по открытому небу, заявил 22 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«До тех пор пока договор (по открытому небу) остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам», — сказал Грушко РИА Новости.

Он добавил, что и все другие страны будут действовать таким же образом, «подходить к своим обязанностям участников этого соглашения добросовестно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.

Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением главы Белого дома.

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